Entre la chaleur de l’été et le froid de l’hiver, chaque Hanoïen sait apprécier la fraicheur de l’automne qui commence en septembre et se termine fin novembre. Et chacun sait savourer le parfum si atypique de la fleur de lait (hoa sua) qui marque le début de la saison des feuilles mortes. Ces fleurs proviennent de l’Alstonia scholaris, dont les arbres plantés un peu partout dans la ville embaument surtout les rues Nguyên Du, Quang Trung, Trân Hung Dao, Bà Triêu ou Thanh Niên, au grand plaisir des habitants du quartier et des passants...Le parfum entêtant des fleurs d’Alstonia marque les esprits. "Hanoï est vraiment des plus belles à cette période de l’année, lorsque les fleurs de lait éclosent. De nombreuses rues sont immergées dans leur parfum suave et unique. Les fleurs de lait s’inscrivent dans l’esprit de chacun lorsque l’on se met à penser à Hanoï avec nostalgie", partage Pham Quôc Hung, originaire de Hanoï.Hô Thi Sau, qui s’est installée en Europe, souhaite toujours revenir au Vietnam en cette saison pour profiter au mieux de Hanoï. "Je suis retournée au Vietnam et à Hanoï plusieurs fois depuis 1996 mais pas toujours à l’automne. C’est pourtant en cette saison que je savoure le plus mon séjour à Hanoï", explique-t-elle.Ne soyez pas surpris si votre cœur se met à battre plus fort, c’est sans doute le soleil doré de l’automne qui inonde de sa lumière douce les vieux bâtiments, les rues et les arbres de Hanoï.