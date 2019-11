La table ronde République de Corée – ASEAN sur le lancement d’une organisation de films commune. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Le Conseil du film coréen (COFIC) a organisé les 6 et 7 novembre à la ville de Pusan une table ronde République de Corée – ASEAN sur le lancement d’une organisation de films commune, avec la participation des délégués des dix pays membres de l’ASEAN.

Le 6 novembre, le débat sur la "Coopération cinématographique entre la République de Corée et l'ASEAN" a présenté et discuté des exemples de coopération entre les pays européens et en République de Corée.



Le 7 novembre, les délégués ont débattu de la promotion de la création de "l'Organisation de films République de Corée - ASEAN" et des orientations d'activités.



L'Organisation de films République de Corée - ASEAN a pour objectif de développer l'industrie cinématographique de l’Asie, notamment la politique cinématographique, la création de films, la formation et la distribution d'œuvres cinématographiques.



Le prochain sommet République de Corée - ASEAN prévu fin novembre, à Pusan, discutera également du lancement de l'Organisation de films République de Corée – ASEAN, qui devrait être créée l’année prochaine, en vue de renforcer la coopération entre les pays et aider le cinéma asiatique à faire un bond en avant. -VNA