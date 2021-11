Le président Nguyen Xuan Phuc remet l'Ordre de l'indépendance de première classe à l'ancienne vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au nom des dirigeants du Parti, de l'État, le président Nguyen Xuan Phuc a remis mardi après-midi l'Ordre de l'indépendance de première classe à l'ancienne vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et celui de deuxième classe à l'ancien président du Bureau présidentiel Dao Viet Trung.

Rappelant le mandat 2016-2021, le président a estimé qu'après plus de 30 ans de Renouveau, le prestige et la position du Vietnam ne cessent de s'améliorer sur la scène internationale mais le pays doit également faire face à de nombreuses difficultés et défis tels que le changement climatique, la pollution de l'environnement, les catastrophes naturelles, les inondations, la pandémie de COVID-19, etc.

Dans ce contexte, l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée ont fait de grands efforts et obtenu des réalisations importantes grâce à la direction correcte du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, à la solidarité et à la détermination de l'ensemble du système politique et à l'effort conjoint et au consensus du peuple et des entreprises.

Nguyen Xuan Phuc a notamment souligné les contributions de l'ancienne vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh pendant le mandat 2016-2021 à la consolidation du grand bloc d'union nationale et au renforcement de la coopération internationale.

Le président, la vice-présidente et l'ensemble du Bureau présidentiel du mandat 2021-2026 continueront de promouvoir les bonnes traditions et les réalisations importantes enregistrées, a affirmé Nguyen Xuan Phuc. -VNA