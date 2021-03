Cà Mau (VNA) - La vie dans nos campagnes nous amène aujourd’hui dans la province de Cà Mau, à l’extrême-sud du Vietnam. Bordée par la mer sur trois côtés, cette province possède d’immenses mangroves, et donc des palétuviers qui sont utilisés pour la production charbonnière, mais pas seulement.... Les locaux en font également des articles ménagers et des produits artisanaux.

Les touristes visitent la forêt de palétuviers à Cà Mau. Photo: VOV

Bien malin qui pourrait dire depuis quand on fait du charbon de bois de palétuvier dans le district de Ngoc Hiên… Ce qui est sûr, c’est qu’on continue à en faire et qu’on continuera encore longtemps… Les charbonniers se sont d’ailleurs constitués en coopérative: preuve, s’il en fallait une, qu’ils y croient, encore et toujours… Ils ont bien raison d’y croire, du reste, et ce n’est certainement pas Nguyên Thanh Tùng qui nous prétendra le contraire. En quarante années de pratique, il n’a jamais eu l’impression d’aller… au charbon!

Photo: VOV



«Les techniques de fabrication du charbon de bois sont les mêmes qu’ailleurs, mais la qualité est supérieure, eu égard au bois de palétuvier qui est utilisé», nous dit-il.

La coopérative susmentionnée, la coopérative Dông Tâm, se trouve dans la commune de Tân Ân Tây. Elle regroupe aujourd’hui 30 charbonniers, pour qui le charbon est un héritage ancestral autant qu’un gagne-pain… Pour rien au monde, ils n’abandonneraient leurs charbonnières qui, au fil des années, sont devenues synonymes d’enrichissement. Témoin Lâm Van Sang, qui est un véritable stakhanoviste du charbon de bois.

«C’est bien simple: plus tu travailles, plus tu gagnes», nous explique-t-il. «En ce moment, je tourne autour de 7-8 millions de dôngs par mois, ce qui est bien par rapport à mon budget familial.»

Du charbon, donc, mais pas seulement… À Cà Mau, on trouve aussi des produits artisanaux en bois de palétuvier.

Huynh Truong Giang, qui habite aussi le district de Ngoc Hiên, fabrique des baguettes. Il n’y a pas si longtemps encore, il faisait tout à la main. Mais maintenant que sa clientèle s’est élargie aux touristes de passage, il a des machines modernes qui lui permettent d’accroître sa productivité et de satisfaire une demande qui va crescendo. Pour l’instant, il en est à 15.000 paires de baguettes par mois pour 15 millions de dôngs de bénéfices nets.

Photo: VOV



«Pour ce qui est des matières premières, je n’utilise que de l’écorce de palétuvier âgé d’au moins 20 ans. Il y a bien sûr tout un travail de polissage en aval. En tout cas, le fait est que mes produits sont appréciés pour leur qualité», nous confie-t-il.

«L’argent qui entre chez le mandarin est comme du charbon jeté dans le four», nous dit le proverbe. Dans les mangroves de Cà Mau, les palétuviers qui sont exploités par les charbonniers sont comme des diamants sertis à un diadème… Comme quoi, l’«or vert» n’est pas un mythe… -VNA/VOV