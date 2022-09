Photo : VNA

Sydney, 28 septembre (VNA) - Plus de 30 représentants d'entreprises et d'associations australiennes ont participé à une conférence sur la promotion des investissements organisée le 28 septembre par la province de Long An dans le delta du Mékong et l’Association des entreprises du Vietnam en Australie (VBAA) à Melbourne.Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyen Van Duoc, qui a dirigé la délégation vietnamienne en Australie, a informé les participants sur la situation des investissements étrangers à Long An.La province a attiré plus de 10 milliards de dollars d'investissements de plus de 40 pays et territoires, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Australie se classe au 15e rang parmi ceux avec 75 millions de dollars.Nguyen Van Duoc a également salué les contributions des investisseurs australiens au développement socio-économique local et a déclaré que Long An souhaitait coopérer avec l'Australie dans la gestion urbaine, l'agriculture de haute technologie, l'éducation, la formation et l'application des politiques.Long An est prête à accueillir et à soutenir les organisations et entreprises australiennes qui investissent dans la localité, a affirmé le responsable.L'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a souligné les relations étroites entre les localités vietnamiennes et australiennes, et a exprimé son espoir que Long An, à environ 40 km de Ho Chi Minh-Ville, la métropole économique du Sud, intensifiera la coopération avec l'Australie.Avec environ 500 membres, la VBAA a servi de passerelle aux entreprises australiennes et vietnamiennes pour investir et opérer dans leurs pays respectifs.Dans le cadre de la conférence, le président de la VBAA, Tran Ba Phuc, et le directeur adjoint du service du Plan et l’Investissement, Nguyen Tan Quy, ont signé un protocole d'accord sur la coopération et la promotion des investissements entre Long An et les entreprises australiennes.- VNA