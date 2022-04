Photo : VNA

Long An (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a signé une décision portant approbation de la politique d’investissement pour la construction d’infrastructures dans le parc industriel Prodezi dans la province de Long An, dans le delta du Mékong.



Le parc industriel couvrira 400 hectares dans les communes de Luong Hoa et Tan Hoa dans le district de Ben Luc et nécessitera plus de 4,6 billions de dôngs (près de 200 millions de dollars) pour le développement des infrastructures.



Long An Prodezi JSC est l’investisseur du projet dont la durée de vie sera de 50 ans, à compter du 23 avril, tandis que la construction devra être achevée dans les 60 mois suivant la remise du terrain.



Le Comité populaire provincial a demandé à son Autorité des zones économiques (EZA) de guider l’investisseur sur les règlements de mise en œuvre du projet.



L’EZA a également été chargée de coordonner avec l’investisseur et les agences concernées la mise en valeur des terres et le dégagement du site ainsi que le développement de projets de logement, sociaux et culturels pour les travailleurs du parc.



Un soutien à l’emploi et une formation professionnelle doivent être organisés pour minimiser l’impact sur les personnes dont les terres ont été expropriées pour le projet. – VNA