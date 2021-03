Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans les prochains trimestres, l’économie vietnamienne continue à faire face à de nombreuses difficultés dans le contexte du COVID-19 et l’objectif annuelle de 6,5% est un grand défi, a déclaré Nguyen Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO).

Au cours du premier trimestre, le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a connu une croissance de 4,48% contre 3,68% enregistré à la même période de l’année précédente.

Il s’agit d’un fruit des mesures drastiques prises en temps opportun par le gouvernement et le Premier ministre, ainsi que des efforts de tous les organes, secteurs, et entreprises pour poursuivre la mise en œuvre du double objectif de lutte contre l’épidémie de coronavirus et de développement économique, a-t-elle déclaré.

Dans le même laps de temps, le nombre d'entreprises nouvellement créées a diminué de 1,4% mais le fonds d’enregistrement total a connu une hausse de 27,5%.

Les investissements directs étrangers ont progressé de 6,5% en variation annuelle tandis que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,29% par rapport à la même période de 2020, la plus faible croissance depuis 20 ans.

L’objectif d’un taux d’inflation à moins de 4% cette année est réalisable, a estimé Nguyen Thi Huong.

Pour aider les entreprises à surmonter les difficultés causés par le COVID-19, elle a suggéré à l'État de continuer d'ajouter des politiques et des paquets de soutien et de crédit en leur faveur ainsi que d'envisager de réduire l'impôt sur le revenu des entreprises jusqu'à la fin de 2021.

Afin d'atteindre l'objectif de croissance de 6,5% en 2021, il faut bien maîtriser l'épidémie de COVID-19 en déployant la vaccination à grande échelle; continuer à maintenir la croissance du secteur agricole, selon Nguyen Thi Huong.

Le Vietnam doit profiter au mieux des accords de libre-échange de nouvelle génération déjà signés pour promouvoir les exportations et améliorer la compétitivité des produits vietnamiens.

Les ministères et secteurs doivent accélérer le décaissement des investissements publics et renforcer le développement du commerce électronique, a-t-elle ajouté. -VNA