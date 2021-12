Hanoi, 3 décembre (VNA) - Le groupe Seojin Systems et le fabricant de technologie de conteneurs Ace Engineering ont décidé d'installer d’ici mi-2022 une usine de conteneurs à Hai Phong (Nord).

Conteneurs au port international de Lach Huyen, à Hai Phong. Photo: VNA



Selon The Loadstar (Royaume-Uni), la Corée du Sud fait ses premiers pas vers l'autosuffisance dans l'industrie des conteneurs, afin de résoudre sa pénurie d'équipement.Récemment, le groupe Seojin Systems et le fabricant de technologie de conteneurs Ace Engineering ont décidé d'installer d’ici mi-2022 une usine de conteneurs à Hai Phong (Nord), avec le soutien de la Korea Maritime Business Corporation (KOBC) financé par l'État.On s'attend à ce que l'usine produise environ 100.000 conteneurs par an. Ainsi, après Hoa Phat, il y aura une seconde unité de fabrication de conteneurs au Vietnam.Selon la KOBC, le grave déséquilibre dans l'approvisionnement en conteneurs vides cause des difficultés aux exportateurs, ainsi qu'aux compagnies maritimes coréennes.Actuellement, la Chine concentre la plus grande part de la production mondiale de conteneurs (99% du marché). Selon la KOBC, le besoin de diversifier l'offre augmente, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, principalement dû à une pénurie d'approvisionnement en Chine."Nous espérons que la diversification de l'approvisionnement en conteneurs augmentera considérablement le nombre de conteneurs pour les entreprises de transport maritime nationales, dont HMM qui transporte de gros volumes de marchandises en provenance du Vietnam", a déclaré un représentant de la KOBC.L'année dernière, HMM a commencé à louer des conteneurs. La KOBC a déclaré que l'ouverture d’une nouvelle usine de conteneurs vise à atténuer la pénurie."Afin de renforcer la compétitivité des compagnies maritimes domestiques, la KOBC continuera à mener des projets pour soutenir la location de conteneurs, et en même temps continuera à diversifier les sources nationales et étrangères de marchandises pour assurer un approvisionnement adéquat en conteneurs".Expliquant l'échec de l'établissement d'une usine de conteneurs en Corée du Sud, la KOBC a déclaré que le coût du terrain et des ressources humaines est toujours élevé. "Avec des coûts bien plus bas au Vietnam, le groupe espère que la coopération dans l'achat de conteneurs pourrait aider à améliorer la compétitivité des compagnies maritimes nationales".- CPV/VNA