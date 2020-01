Livre sur le Président et Secrétaire général du Parti offert aux soldats. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 6 janvier à Hanoï, le livre « Le Président et Secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong avec le peuple vietnamien et les amis internationaux » a été remis par le journal Nhân dân (Le Peuple) aux militaires, garde-frontières et garde-côtes.



Publié par la maison d’édition Chính trị – quốc gia – sự thật (Politique – Nation – Vérité), ce livre rassemble les documents sur la vie et les directions érigées par le dirigeant vietnamien dans la protection de la souveraineté du pays.



50.000 exemplaires du journal Nhân dân, édition du Nouvel An lunaire 2020 ont été également remis aux militaires à cette occasion. -VOV/VNA