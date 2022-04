Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (à droite), et l’ambassadeur d'Iran au Vietnam, Ali Akbar Nazari. Photo: www.sggp.org.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a reçu le 19 avril l’ambassadeur d'Iran au Vietnam, Ali Akbar Nazari.

Il a affirmé que les autorités municipales étaient toujours prêtes à participer à des programmes de coopération pour contribuer aux relations entre les deux pays, notamment à des activités en vue du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023.

Phan Van Mai a affirmé envisager d'organiser une foire-exposition pour promouvoir les échanges commerciaux et culturels avec l’Iran.

Ho Chi Minh-Ville est prête à accueillir les investisseurs iraniens et à soutenir la coopération agricole entre l’Iran et les localités vietnamiennes au Sud, a-t-il souligné.

De plus, le pôle économique du Sud soutiendra le lancement d'une ligne aérienne reliant Hô Chi Minh-Ville à Téhéran si le ministère des Transports approuve le projet, a-t-il dit.

De son côté, l'ambassadeur d'Iran au Vietnam, Ali Akbar Nazari, a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de lutte contre la pandémie, affirmant que l'Iran accordait une grande valeur à ses relations d'amitié et de coopération avec Hô Chi Minh-Ville.

Il a déclaré espérer que l'Iran et Hô Chi Minh-Ville renforceraient leurs activités de coopération, dont les échanges de délégations à tous les niveaux et les programmes de promotion culturelle et touristique. –VNA