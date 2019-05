Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En mai, l'indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,49% par rapport à avril, de 1,5% par rapport à décembre 2018 et de 2,88% en variation annuelle, a annoncé mercredi le Département général des statistiques.

Sur les cinq premiers mois de l’année, l’IPC a connu une augmentation de 2,74% par rapport à la même période de l’an dernier, soit le niveau le plus faible au cours de ces trois dernières années.

En mai, les prix de neuf des 11 groupes de marchandises et services répertoriés ont connu une hausse mensuelle. La plus forte hausse a concerné le groupe des "transports" (2,64%). L’ont suivi les groupes des "Logements, électricité, eau et matériaux de construction" (+1,28%), "Boissons et tabac" (+0,18%), "Autres marchandises et services" (+0,13%), "Habillement, chapeaux, chaussures et sandales" (+0,12%), etc.

Les groupes des "Médicaments et services liés à la santé" et des "Postes et télécommunications" ont connu une baisse, respectivement de 0,06% et 0,05%.

Selon Mme Do Thi Ngoc, cheffe du Département des statistiques des prix (relevant du Département général des statistiques), la hausse de l’IPC en mai s'explique par la forte demande dans les secteurs du tourisme et d’alimentation pendant les vacances du 27 avril au 1er mai, ainsi que par la montée des prix des carburants, du gaz, de l’électricité, des matériaux de construction et des manuels scolaires.

Toutefois, la baisse des prix du riz, de la viande du porc et des services liés à la santé a contribué à maîtriser l’IPC.

Suivant la tendance à la baisse dans le monde, le cours de l’or a baissé de 0,5% par rapport à avril, pour atteindre 33,66 millions de dôngs le taël. En revanche, le cours du dollar américain a augmenté de 0,5% sur un mois. Il équivaut à 23.351 dongs sur le marché libre.

L’inflation de base en mai a augmenté de 0,13% sur un mois et de 1,9% en glissement annuel. Pour les cinq premiers mois de l'année, ce taux a progressé de 1,85%. -VNA