Des Vietnamiens achètent des marchandises au supermarché BigC à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) en janvier a augmenté de 0,19% par rapport au mois précédent, et de 1,94% en glissement annuel, a annoncé samedi 29 janvier l'Office général des statistiques.

Selon l'Office général des statistiques, parmi les 11 groupes de marchandises référencés, ceux ayant connu une hausse mensuelle sont : "transports", +14,55% ; "logements et matériaux de construction", +3,51% ; "boissons et tabac", +2,75% ; "vêtements, chapeaux et chaussures", +0,88% ; "équipements et ustensiles ménagers, +1,22 ; "produits pharmaceutiques et services de santé", +0,25% ; "autres biens et services", +1,57%%.

Quatre autres groupes que sont "éducation", "restaurants et services d'alimentation", "postes et télécommunications" et "culture, distraction et tourisme" ont connu une baisse, respectivement de 3,78%, 0,14%, 0,65% et 0,11%.

Le prix de l'or a enregistré une augmentation mensuelle de 1,08, alors que le cours du dollar américain a baissé de 0,32% sur un mois.

L'inflation de base en janvier a progressé de 0,66. –VNA