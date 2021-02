Hanoï, 28 février (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) en février a augmenté de 1,52% par rapport au mois précédent, la plus forte croissance depuis huit ans, mais une baisse de 0,14% en glissement annuel.

Photo d'illustration : VNA

Cette augmentation s’explique par l’achèvement du programme de soutien des prix de l'électricité et des factures d'électricité pour les clients touchés par les impacts du COVID-19 et la hausse des prix des alimentations, vivres, des services du transport à l’occasion du Têt traditionnel.



Selon l'Office général des statistiques, parmi les 11 groupes de marchandises référencés, ceux ayant connu une hausse mensuelle sont : Logements et matériaux de construction, 4%, restaurants et services d'alimentation, 1,61%, transports, 1,55%, boissons et tabac, 0,9%, vêtements, chapeaux et chaussures, 0,25%.... Le groupe d’éducation maintient le prix stable par rapport au mois précédent.

Le prix de l'or a enregistré une augmentation mensuelle de 0,25% pour rapport au mois précédent et de 25,08% en glissement annuel. En même temps, le cours du dollar américain a baissé de 0,17% sur un mois.

L'inflation de base en février et au cours de deux premiers mois de l’année a progressé respectivement de 0,49% et de 0,79%. Il s’agit du niveau le plus bas depuis cinq ans. –VNA