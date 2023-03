Can Tho, 25 mars (VNA) - L'Institut de recherche sur le riz du delta de Cuu Long (Mékong) a signé le 24 mars un accord de coopération stratégique avec Syngenta Vietnam Limited pour rechercher et développer des variétés végétales, en particulier des variétés de riz de race pure.





En conséquence, Syngenta financera la recherche de l'institut sur les meilleures variétés de riz de race pure d'ici 2025. Les deux parties coopéreront également dans les domaines de la protection des plantes, couvrant la recherche, les tests et l'évaluation des pesticides.





Pour répondre aux exigences de la transformation de la filière riz, l'Institut a adapté sa stratégie de recherche, a indiqué son directeur Tran Ngoc Thach, ajoutant qu'outre la productivité, la résistance aux insectes et la qualité, une attention a été portée aux questions concernant les engrais, les émissions de gaz à effet de serre et la tolérance à l'environnement lors de la recherche de variétés de riz.





Le Vietnam a exporté 7,13 millions de tonnes de riz pour 3,4 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 13,8 % en volume et de 5,1 % en valeur sur un an, ce qui en fait l'un des trois premiers exportateurs de riz au monde, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.





Cette année, les exportations de riz du Vietnam sont estimées à environ 6,5 à 7 millions de tonnes grâce à une demande plus élevée de riz de qualité vietnamienne.- VNA