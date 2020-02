La présidente de l' Union des organisations d’amitié du Vietnam , Nguyên Phuong Nga remet l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les peuples" à l’ambassadeur d'Azerbaïdjan au Vietnam, Anar Lachin Oglu Imanov. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La présidente de l'Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), Nguyên Phuong Nga a remis le 27 février à Hanoï, l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les peuples" à l’ambassadeur d'Azerbaïdjan au Vietnam, Anar Lachin Oglu Imanov.

S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Phuong Nga a hautement apprécié les contributions d’Anar Lachin Oglu Imanov, qui est le premier ambassadeur azerbaïdjanais au Vietnam, à l’intensification de l’amitié traditionnelle et de la coopération entre les deux peuples.

L’ambassadeur Anar Lachin Oglu Imanov a fait des efforts pour établir des relations Vietnam-Azerbaïdjan sur la base de la confiance mutuelle et du respect des intérêts de chaque pays, a-t-elle estimé, soulignant que la coopération bilatérale se développe vigoureusement dans plusieurs domaines, notamment l’économie, le commerce, le pétrole, la défense, l’éducation, la formation.

Elle a exprimé le souhait que le diplomate azerbaïdjanais, quel que soit son poste, poursuive ses contributions au développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération entre les deux pays,

De son côté, l’ambassadeur Anar Lachin Oglu Imanov s’est déclaré convaincu que la coopération entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan en général et celle entre VUFO et l’ambassade d'Azerbaïdjan au Vietnam en particulier, continuent de se développer dans l’avenir. -VNA