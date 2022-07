Hanoi, 5 juillet (VNA) – Le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement (MPI), en coordination avec l’ambassade du Japon au Vietnam et le Comité économique Japon-Vietnam de la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren), a tenu mardi 5 juillet à Hanoi une réunion d’examen à mi-parcours pour l’Initiative conjointe Vietnam-Japon (8e phase).

Vue de la réunion d’examen à mi-parcours pour l’Initiative conjointe Vietnam-Japon (8e phase). Photo : VNA



Selon les autorités, 47 des 80 sous-tranches au total de l’Initiative conjointe ont été bien mis en œuvre comme prévu jusqu’à présent, 15 sont en cours, six ne progressent pas et les travaux commenceront sur 12 autres dans les temps à venir.

Le chef de l’Agence de l’investissement étranger du MPI, Dô Nhât Hoàng, a déclaré que les ministères et agences vietnamiens se sont coordonnés avec la partie japonaise pour mettre en œuvre les engagements du plan d’action de l’Initiative conjointe.

L’engagement du Vietnam à concrétiser l’Initiative conjointe manifeste la détermination du gouvernement à améliorer l’environnement des affaires du pays, a-t-il déclaré.

Nombre de documents juridiques ont été modifiés et adoptés dans le cadre de l’Initiative conjointe, a-t-il noté, ajoutant que les ministères et agences vietnamiens ont également pris en considération de nombreuses recommandations du Japon au cours du processus de perfectionnement des lois et politiques, ainsi que l’application des lois.

L’envoyé Okabe Daisuke de l’ambassade du Japon a souligné que les deux parties poursuivront leur coordination et la mise en œuvre des engagements du plan d’action pour faire de la 8e phase un succès, contribuant à l’amélioration de l’environnement des affaires du Vietnam, pour le développement et la prospérité des communautés des entreprises vietnamiennes et japonaises.

L’Initiative conjointe Vietnam-Japon a été lancée en avril 2003 en tant que mécanisme spécial de coopération entre les gouvernements vietnamien et japonais.

Elle sert de forum de dialogue politique entre les investisseurs japonais et les ministères et agences vietnamiens concernés, où des propositions sont faites pour aider les agences vietnamiennes compétentes à affiner les lois et les politiques.

Au cours des 19 dernières années, l’Initiative conjointe a contribué à créer un environnement des affaires ouvert et transparent au Vietnam.

La 8e phase se concentre sur 11 groupes de questions, y compris la publication et l’application de la jurisprudence/l’exécution des jugements civils/le régime de concurrence ; la Loi sur l’investissement et la Loi sur les entreprises; l’amélioration de l’environnement de travail; la promotion des investissements dans les infrastructures sous forme de partenariat public-privé (PPP) ; la réforme des entreprises publiques et du marché boursier; la méthode de mise en œuvre de mesures spécifiques pour créer la meilleure structure des sources d’électricité au Vietnam ; et les efforts visant à améliorer les lois et réglementations relatives à la construction de gazoducs et à promouvoir l’importation de gaz naturel liquéfié.

Elle couvre également les questions foncières ; l’industrie de soutien; les activités du Centre national d’innovation du Vietnam (NIC) et les activités d’innovation dans les localités et les entreprises ; et le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Comme l’économie mondiale a été gravement affectée par la pandémie de Covid-19, en particulier les perturbations des chaînes d’approvisionnement, le Vietnam et le Japon ont convenu d’ajouter trois nouveaux groupes de questions : le développement de l’industrie de soutien, l’innovation et le développement de ressources humaines hautement qualifiées. – VNA