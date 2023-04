Bangkok, 5 avril (VNA) – Le ministère thaïlandais du Commerce a annoncé le 5 avril que l'indice global des prix à la consommation du pays avait augmenté de 2,83 % en mars sur un an, le taux le plus bas en 15 mois en raison de la baisse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Photo : AFP/VNA

L'indice de base de l'IPC a augmenté de 1,75 % en mars par rapport à il y a un an, le rythme le plus lent en 14 mois et sous une augmentation prévue de 1,82 %.

L'inflation globale est revenue dans la fourchette cible de 1% à 3% de la Banque centrale pour la première fois en 15 mois, et le ministère du Commerce s'attend à ce qu'elle reste dans la fourchette pour le reste de cette année.

Le haut responsable du ministère, Wichanun Niwatjinda, prévoit que l'inflation globale baissera encore plus tard cette année, aidée par la baisse des prix du pétrole et les mesures de soutien du gouvernement. Le ministère a également réduit l'inflation de 2-3% à environ 1,7-2,7%.

Dans un effort pour freiner l'inflation, le Comité de politique monétaire (MPC) de la Thaïlande a accepté de relever le taux directeur de 0,25 point de pourcentage, de 1,5 % à 1,75 %.

Le MPC prévoit également que l'économie thaïlandaise devrait croître de 3,6 % à 3,8 % cette année, contre 2,6 % l'année dernière, soutenue par une consommation privée plus forte et la reprise du secteur du tourisme, entre autres.- VNA