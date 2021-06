Conférence de presse de l'Office général des statistiques, le 29 juin à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'inflation sous-jacente en juin a augmenté de 0,07% par rapport au mois précédent et de 1,14% en glissement annuel. Ainsi, au cours du premier semestre, l'inflation sous-jacente a augmenté de 0,87% en glissement annuel, la plus faible hausse en 20 ans, a déclaré mardi 29 juin à Hanoï à la presse Nguyen Thi Huong, directrice générale de l'Office général des statistiques (GSO).

L'indice des prix à la consommation (IPC) en juin a augmenté de 0,19% par rapport au mois précédent, de 2,41% sur un an et de 1,62% par rapport à décembre 2020.

En moyenne au premier semestre, l'IPC a augmenté de 1,47% par rapport à la même période de 2020, soit le plus bas niveau depuis 2016.

Les principales raisons de cette augmentation sont dues à la hausse des prix des vivres et carburants et de la demande en électricité et en eau, a expliqué Nguyen Thi Huong.

S’il n'y a pas de facteurs inattendus, l'objectif de maintenir l'inflation en dessous des 4% cette année est réalisable, a-t-elle ajouté.

En juin, le prix de l'or a connu une augmentation de 1,12% sur un mois et de 12,37% en glissement annuel. En revanche, le taux de change dông vietnamien-dollar américain a diminué de 0,3%. Sur le marché libre, un dollar américain équivaut à plus de 23.129 dôngs. -VNA