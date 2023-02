Singapour (VNA) - L'inflation sous-jacente de Singapour a atteint 5,5 % en glissement annuel en janvier, le plus haut depuis novembre 2008, selon un communiqué de presse du ministère du Commerce et de l'Industrie, le 23 février.

Photo : AFP/VNA

Il s'agit d'une hausse par rapport aux 5,1 % enregistrés en décembre de l'an dernier. L'inflation sous-jacente exclut les frais d'hébergement et de transport privé.La hausse de janvier a été entraînée par l'augmentation du taux de la taxe sur les produits et services, ainsi que par une inflation plus élevée pour les services, l'alimentation et le commerce de détail et d'autres biens.L'indice global des prix à la consommation, ou inflation globale, était de 6,6 % en glissement annuel en janvier, supérieur aux 6,5 % enregistrés en décembre 2022. Cela reflète la hausse de l'inflation sous-jacente et la hausse de l'inflation du logement.L'inflation sous-jacente devrait rester supérieure à 5 % en glissement annuel au premier trimestre 2023 et rester élevée au premier semestre de cette année.Pour l'ensemble de 2023, l'inflation globale devrait se situer en moyenne entre 5,5 % et 6,5 %, tandis que l'inflation sous-jacente devrait être entre 3,5 % et 4,5 %.- VNA