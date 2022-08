Le gouverneur de la la Banque d'Indonésie, Perry Warjiyo. Photo: AFP/VNA

Jakarta (VNA) - Le taux d'inflation élevé en Indonésie devrait se poursuivre en 2023, car la Banque d'Indonésie (BI) prévoit que les prix resteront à des niveaux élevés.



Le gouverneur de la BI, Perry Warjiyo, a récemment averti que le taux d'inflation pourrait dépasser son objectif de 2% à 4% l'année prochaine.



Il y a un risque que l'inflation dépasse la limite supérieure de la fourchette cible, car les prix des aliments et carburants resteront probablement élevés tandis que l'augmentation continue de la demande ajoutera plus de pression à l'inflation, a-t-il déclaré.



En juillet, l'inflation en Indonésie avait atteint 4,94% en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, des services et des biens gérés tels que les billets d'avion et les carburants.



Le 18 août, le ministre coordinateur de l'économie, Airlangga Hartarto, a confirmé qu'avec toutes les mesures disponibles, le gouvernement était déterminé à réduire l'inflation en 2022 à 4-4,8%. -VNA