Photo : AFP/VNA

Kuala Lumpur, 29 septembre (VNA) – Le taux d'inflation de la Malaisie en août a augmenté à 4,7 % en glissement annuel, principalement en raison des aliments et des boissons non alcoolisées, selon le Département malaisien des statistiques de Malaisie (DOSM).Le chiffre, mesuré par l'indice des prix à la consommation a également augmenté de 4,4 % en juillet, 3,4 % en juin, 2,8 % en mai et 2,3 % en avril.Les aliments et les boissons non alcoolisées ont augmenté de 7,2 % au cours de cette période, a indiqué le département.Le taux d'inflation en Malaisie est l'un des plus bas au monde. Le taux d'inflation d'août dans la zone euro était de 9,1 %, celui des États-Unis de 8,3 %, celui de la Thaïlande de 7,9 %, celui des Philippines de 6,3 % et celui de la République de Corée de 5,7 %, a déclaré le ministre des Affaires économiques Mustapa Mohamed.Le taux d'inflation plus faible en Malaisie est dû aux efforts du gouvernement malaisien, qui a fourni la plus grande subvention jamais enregistrée dans l'histoire du pays, a-t-il expliqué.Sur une base mensuelle, le taux d'inflation en août a augmenté de 0,2 % contre 0,4 % en juillet.- VNA