Des gens portent des masques pour la prévention du coronavirus à Vientiane. Photo : Xinhua/VNA



Hanoï (VNA) - Le taux d'inflation au Laos en décembre restait au niveau le plus élevé que tous les autres mois de 2021 pour atteindre 5,3 %, affectant directement le coût de la vie au Laos.

Selon l’Office des statistiques du Laos, le taux d'inflation en octobre était de 4,72 %, passant à 5,04 % en novembre avant d'atteindre 5,3 % en décembre 2021.

Les coûts de transport ont aussi augmenté de 12,7 %, tandis que les tarifs des hôtels et restaurants, 8,3 % ; les coûts des soins de santé et des médicaments, 8,2 % et les autres biens et services, 7,9 %.

L'alcool et le tabac sont en hausse de 6,8 %, tandis que les services publics tels que l'approvisionnement en eau, l'électricité et le gaz de cuisine ont tous bondi de 5,8 %. L'habillement et les chaussures ont accru de 5,4 % et les prix des meubles de 4,9 %.

Cependant, les coûts liés au secteur de l'éducation ont légèrement diminué de 0,4 %.

L'inflation a été aggravée par un manque de production nationale, la fermeture des frontières et la perte de revenus touristiques, et une chaîne d'approvisionnement mondiale perturbée en raison de la pandémie de Covid-19.

La majorité des produits du Laos sont importés, créant un déficit commercial, tandis que la demande de devises étrangères (baht thaïlandais et dollar américain) augmente, entraînant une dépréciation de la monnaie locale (kip). - VNA