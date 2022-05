Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Groupe national du textile-habillement du Vietnam (Vinatex) a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de plus de 5.152 milliards de dongs, soit 28,5% du plan fixé pour toute l'année.

Son bénéfice avant impôts a atteint 376,7 milliards de dongs (16,4 millions de dollars), soit 173,9% du montant enregistré à la même période de l'an dernier.

La croissance a été observée dans les industries du textile-habillement. Plus précisément, l'industrie textile a augmenté en rythme annuel de 139%, celle de l'habillement de 167%.

Selon Cao Huu Hieu, directeur général de Vinatex, en 2022, la bonne maîtrise du COVID-19 permet aux entreprises de livrer les commandes qu'elles ont reçues depuis 2021 et d'en accepter plus, ainsi que les prix stables du coton et du coût de la main-d'œuvre.

Cette année, Vinatex renforcera la transformation numérique et mettra l'accent sur la modernisation du système comptable et financier ; la construction du système de gestion des équipements du bâtiment ; la gestion de portefeuilles de projets ; le système de gestion des ressources humaines; la construction d'une base de technologie Digital Learning, etc.

Les entreprises textiles de Vinatex dans le Sud ont connu une croissance de leurs revenus de 1,2 à 1,5 fois et même de 2 fois par rapport à la même période de l'année dernière, a déclaré Le Mac Thuan, directeur général adjoint de Vinatex.

Dès le début de l'année, l'industrie textile vietnamienne a reçu un grand nombre de commandes. Actuellement, les clients souhaitent travailler directement avec les unités de production afin de réduire les coûts.

Dans les temps à venir, Vinatex finalisera les procédures d'investissement dans deux clusters industriels du textile-habillement à Thanh Hoa et Thai Binh. -VNA