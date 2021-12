Hanoi (VNA) – Après 11 mois, la sidérurgie s’est inscrite dans le groupe des articles d’au moins 10 milliards de dollars d’exportations, avec une croissance remarquable.

En novembre 2021, le groupe Hoa Phat a produit 765.000 tonnes d’acier de toutes sortes, soit l’équivalent de la même période de l’an dernier. L’acier de construction fini a enregistré plus de 271.000 tonnes, dont l’exportation à elle seule a dépassé 100.000 tonnes, soit 2,3 fois plus qu’à la même période de l’année dernière.



Au cours du mois dernier, le volume des exportations d’acier de construction et d’acier galvanisé a tous deux augmenté. L’acier de construction a atteint plus de 100.000 tonnes, 2,3 fois plus que l’an dernier. Pendant ce temps, 55.000 tonnes/mois de tôles d’acier Hoa Phat ont été exportées pour la première fois, principalement en raison de la demande accrue sur les marchés américain et européen.



En 11 mois, le groupe Hoa Phat a réalisé des ventes totales d’acier de toutes sortes atteignant 8 millions de tonnes ( 33%). L’acier de construction s’élève à 3,5 millions de tonnes ( 15%), dont 914.000 tonnes pour l’acier de construction fini ( 90%). La production de bobines laminées à chaud est de plus de 2,3 millions de tonnes.



Hoa Phat est l’une des entreprises qui ont fait bon usage du marché pour augmenter les exportations de produits sidérurgiques ces derniers temps. Selon la Vietnam Steel Association (VSA), au cours des 11 premiers mois de 2021, le Vietnam a enregistré une valeur d’exportation d’acier de 10 milliards de dollars. Il s’agit de la première fois que l’industrie sidérurgique rejoint le "club" d’au moins 10 milliards de dollars de valeur d’exportation, en même temps connaît le taux de croissance le plus élevé, de 129,8%.

Selon la VSA, la forte augmentation de la demande du marché aide les exportations nationales de fer et d’acier à faire face à de nombreux avantages. Les principaux fabricants nationaux tels que Hoa Phat, Ton Hoa Sen ou Nam Kim ont tous réalisé des chiffres d’exportation impressionnants.



Les produits sidérurgiques vietnamiens sont principalement exportés vers les marchés de l’ASEAN, de la Chine, de l’UE et des États-Unis. Sur les principaux marchés, le volume des exportations en Asie a tendance à diminuer, mais sur les marchés de l’UE et des États-Unis, la croissance est exceptionnelle.



En ce qui concerne les perspectives d’exportation au cours du dernier mois de l’année, la VSA prévoit qu’avec une demande de consommation accrue, en particulier une pénurie temporaire d’approvisionnement en acier en Chine, les exportations augmenteront bien. – CPV/VNA