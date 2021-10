Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé au secteur du tourisme à reprendre ses activités de manière sûre et sécurisée.

Lors d'une séance de travail le 14 octobre avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le vice-Premier ministre a demandé de publier dans les meilleurs délais des lignes directrices pour une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19 dans les activités culturelles, sportives et touristiques.

Les associations touristiques doivent disposer des réglementations en conformité avec les orientations du ministère, encourageant les entreprises membres à rouvrir leurs activités étape par étape, en toute sécurité.

Le directeur général de l’Administration nationale du tourisme, Nguyen Trung Khanh a déclaré que son secteur avait proposé d’accueillir les visiteurs internationaux à Phu Quoc, province de Kien Giang et à Nha Trang, province de Khanh Hoa en novembre prochain et dans les provinces de Quang Ninh, Quang Nam et dans la ville de Da Nang en décembre.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo: VNA

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a également proposé au gouvernement de lancer des politiques préférentielles telles que l'exemption de visa ou l'exemption de frais de visa.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les associations touristiques de travailler avec les provinces de Kien Giang, Khanh Hoa et d’autres ministères et branches concernés avant de soumettre au gouvernement des recommandations spécifiques sur les dates et procédures d'accueil des touristes internationaux. -VNA