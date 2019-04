Hanoi (VNA) – L'industrie du plastique, l'impression et l'emballage du Vietnam ont de nombreux potentiels de développement, ont estimé des experts lors d’un colloque tenu le 24 avril à Hanoi.

Ces 10 dernières années, l’industrie du plastique a connu une croissance de 15 à 20% par an. Selon les chiffres préliminaires du Département général des douanes du Vietnam, le chiffre d’affaires à l’exportation des produits en plastique n’a cessé d’augmenter ces dernières années, avec un taux de croissance moyen de 14% à 15% par an. Le Vietnam a exporté 477.000 tonnes de plastique en 2017 (le marché chinois représentant 50%), en hausse de 99,87% en volume par rapport à 2016.

Selon des experts, une fois l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) signée et mise en œuvre, les entreprises de plastique locales auront ainsi la possibilité de stimuler leurs exportations sur le marché européen. Le marché intérieur s'est également développé et a créé un moteur pour le développement de l'industrie du plastique et de l'emballage en raison de la consommation croissante de plastique par habitant au Vietnam.

La signature par le Vietnam d'accords de libre-échange a créé de nombreuses opportunités pour les exportateurs des produits en plastique. Les partenaires transfèrent les commandes de la Chine au Vietnam afin de tirer parti des coûts de production peu élevés. La demande en produits plastiques importés sur les marchés européen et japonais reste élevée, les clients préfèrent de plus en plus les produits plastiques vietnamiens.

En vue de faire concurrence aux leaders du marché international, de promouvoir les exportations, les experts estiment que les entreprises doivent pleinement exploiter le potentiel du marché national, rechercher de nouveaux segments de marché, diversifier les produits et améliorer la compétitivité en matière de qualité.

Le marché européen représente souvent de 60% à 70% du chiffre d'affaires à l'exportation de l'industrie du plastique. Donc, exploiter ce marché dans la perspective de la signature et de la mise en œuvre de l'EVFTA est important pour le développement des entreprises vietnamiennes de plastique et d'emballage. -VNA