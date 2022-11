Des cartons de durian au départ vers la Chine. Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, au cours des 10 premiers mois de cette année, les exportations de marchandises du Vietnam ont rapporté près de 313 milliards de dollars, soit une hausse de près de 16% en glissement annuel.



Les produits issus de l’industrie de transformation, qui représentent 86% des exportations totales, restent toujours le moteur de la croissance des exportations du pays. Les produits agricoles, forestiers et halieutiques représentent 8,2% du total et les combustibles et les produits minéraux 1,2 %.

Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam avec un chiffre d’affaires estimé à 93,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 21,7 % par rapport à la même période de 2021, suivis par la Chine (47 milliards de dollars), le marché européen, le marché de l’ASEAN, la République de Corée et le Japon. - VOV/VNA