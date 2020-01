Forum sur l'immobilier industriel 2020 au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les experts participant à un forum récemment organisé à Hanoï ont prédit de belles perspectives pour l’immobilier industriel au Vietnam, soulignant que l’industrie auxiliaire était un levier pour cette filière.

Selon Lê Trong Hiêu, directeur des services de conseils en affaires de la Sarl CBRE Vietnam, les industries manufacturières au service des exportations sont l’épine dorsale de l’économie vietnamienne, avec de nombreux investisseurs de poids tels que Samsung, Pou Chen Group, THACO Group et Vinfast. La plus grande influence de ces investisseurs est la construction et le développement de centres d’industries auxiliaires et d'approvisionnement.

Des constructeurs automobiles vietnamiens comme THACO Group et Vinfast (relevant de Vingroup) ont l'ambition de créer des complexes d'usines automobiles, dont des établissements de production de pièces détachées. Les besoins croissants du secteur industriel ouvrent donc de belles opportunités pour les promoteurs immobiliers.

Les promoteurs immobiliers BW Industrial ou An Phat Group en ont profité pour accueillir la nouvelle vague de fabricants et fournisseurs de composants. En fait, le taux d'occupation élevé des usines préfabriquées montre que l'immobilier industriel est promis à un bel avenir.

En 2019, à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces méridionales de Binh Duong, Dông Nai et Long An, 380.500 m² d'immeubles industriels préfabriqués ont vu leur construction achevée, soit une hausse de 18,9% sur un an. A Hanoï, Hai Phong, Bac Ninh, Hai Duong et Hung Yên (Nord), ce chiffre était de 321.420 m², soit une augmentation de 25,2% en un an.

Selon des experts, l’attractivité de l’immobilier industriel est stimulée par la main-d’œuvre jeune et qualifiée.

Selon le Département de la gestion des zones économiques, du ministère du Plan et de l’Investissement, le Vietnam comptait l’an dernier 326 zones industrielles et de transformation, couvrant plus de 95.600 ha au total. Parmi ces zones, 251 ont été mises en service sur une superficie totale de plus de 66.200 ha. Le taux d’occupation dans les parcs industriels a atteint 73,9%. – VNA