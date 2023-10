Le salon METALEX Vietnam 2023. Photo: RX Tradex Vietnam Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 16e Salon international des machines-outils et de l’industrie de la métallurgie ( METALEX Vietnam 2023 ) et le Salon internationale de l'industrie électronique Nepcon Vietnam 2023 se sont ouverts le 4 octobre au Centre des conférences et des expositions de Sai Gon (SECC), à Ho Chi Minh-Ville.

METALEX Vietnam 2023 réunit près de 300 marques de 20 pays et territoires, ainsi que huit groupes de stands internationaux tels que l'Italie, l'Allemagne, la République de Corée, le Japon, Singapour, la Thaïlande, la Chine... Le salon permet à des fournisseurs de technologies du monde entier et des entreprises vietnamiennes d’exposer des machines, techniques avancées, composants et produits industriels… et de chercher des opportunités de coopération.

De son côté, NEPCON Vietnam 2023 permet à accéder à une chaîne d'approvisionnement complète en réunissant des fournisseurs et sous-traitants industriels de premier plan dns le monde qui y sont venus pour présenter et donner des conseils techniques sur le SMT et la fabrication intelligente pour plusieurs industries auxiliaires et la production.

Les salons METALEX Vietnam 2023 et NEPCON Vietnam 2023 permettent aux 12.000 visiteurs de se renseigner des machines et outils modernes ainsi que des dernières solutions en matière de traitement des métaux, de fabrication électronique..., a déclaré Vu Trong Tai, directeur général de la société RX Tradex Vietnam – l’un des organisateurs de ces évènements.

Dans le cadre de ces deux salons qui se déroulent jusqu'au 6 octobre, auront lieu d'autres activités, notamment des séminaires sur la mécanique, le concours «Metal Puzzle ». -VNA





