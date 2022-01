Jakarta, 16 janvier (VNA) - Le ministère indonésien de l'Énergie et des Minéraux vise à produire 663 millions de tonnes de charbon en 2022, en hausse de 7,9% par rapport à l'année dernière, étant donné que le gouvernement ajuste en permanence les politiques liées à l'interdiction d'exportation de charbon début janvier.

Des barges de charbon sont photographiées alors qu'elles font la queue pour être tirées le long de la rivière Mahakam à Samarinda, dans la province de Kalimantan oriental, en Indonésie , le 31 août 2019. Photo : Reuters

Le ministre de l'Énergie et des Minéraux, Arifin Tasrifi, a déclaré lors d'une conférence de presse sur les performances du ministère de l'Énergie et des Minéraux en 2021 le 12 janvier que le pays s'était fixé pour objectif d'exploiter 663 millions de tonnes de charbon en 2022.

De ce nombre, 165,7 millions de tonnes sont destinées à la consommation intérieure et le reste est destiné à l'exportation. Cela signifie que l'objectif d'exportation de charbon en 2022 a également augmenté de 14,3 % par rapport aux 435 millions de tonnes fixés en 2021.

La production de charbon de l'Indonésie a atteint 98,24% de l'objectif fixé de 625 millions de tonnes en 2021, soit 614 millions de tonnes.

Plus tôt, le directeur général des minéraux et du charbon, Ridwan Djamaluddin, a déclaré qu'en 2021, seulement 15% des 634 entreprises charbonnières nationales avaient rempli leurs obligations de fournir du charbon au marché intérieur pour desservir la production d'électricité et l'industrie. Ridwan Djamaluddin a suggéré aux compagnies charbonnières d'améliorer leurs politiques et d'accroître leur responsabilité envers le pays.- VNA