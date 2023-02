Jakarta, 22 février (VNA) - Le ministre coordinateur des Affaires économiques de l’Indonésie, Airlangga Hartarto, a déclaré que son gouvernement s'était fixé pour objectif d'attirer 1.650 billions d'IDR (plus de 108 milliards de dollars) d'investissements en 2024.

Nhập mô tả cho ảnh

S'exprimant après la réunion sur le "Cadre macroéconomique 2024 (KEM) et les points de politique budgétaire (PPKF)" le 20 février, Airlangga Hartarto a déclaré que le gouvernement s'efforcerait de stimuler les investissements entrants grâce à divers efforts et en suivant certaines réglementations, notamment le règlement gouvernemental tenant lieu de loi (Perppu) numéro 2 de 2022 sur la création d'emplois



Le gouvernement indonésien accélérera également l'exploitation des ressources naturelles pour stimuler l'économie nationale. S'exprimant après la réunion sur le "Cadre macroéconomique 2024 (KEM) et les points de politique budgétaire (PPKF)" le 20 février, Airlangga Hartarto a déclaré que le gouvernement s'efforcerait de stimuler les investissements entrants grâce à divers efforts et en suivant certaines réglementations, notamment le règlement gouvernemental tenant lieu de loi (Perppu) numéro 2 de 2022 sur la création d'emploisLe gouvernement indonésien accélérera également l'exploitation des ressources naturelles pour stimuler l'économie nationale.

Selon le ministre coordinateur, le président Joko Widodo a également demandé de stimuler le développement de l'industrie nationale des véhicules électriques.



Airlangga Hartarto a déclaré que le président s'attend à ce que l'Indonésie crée un écosystème de véhicules électriques et ne se concentre pas uniquement sur la fabrication de matières premières pour les batteries, telles que cathodes ou précurseurs.



Grâce à cette tentative, l'Indonésie pourtrait concurrencer la Thaïlande et d'autres pays dans le développement de l'industrie des véhicules électriques.



Lors de la réunion du 20 février, le gouvernement a fixé des objectifs macroéconomiques pour 2024, notamment une croissance économique de 5,3 à 5,7 %, un taux d'inflation de 1,5 à 3,5 % et un taux d'intérêt des titres d'État (SBN) à 10 ans de 6,5 à 7,4 % par an.



En ce qui concerne le développement humain, l'objectif du pays est de réduire le taux de pauvreté de 6,5 à 7,5 % et un taux de chômage de 3,6 à 4,3 %. - VNA

source