Jakarta, 31 janvier (VNA) - La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le pays, en tant que président de l'ASEAN cette année, vise à promouvoir une coopération plus concrète et inclusive entre les pays de la région.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Photo : VNA



S'exprimant lors d'une audition du parlement indonésien le 30 janvier, la ministre a souligné qu'ils voulaient montrer au monde que l'ASEAN est pertinente et importante pour toutes les régions et tous les pays du monde.

Selon Retno Marsudi, au cours de sa présidence de l'ASEAN, l'Indonésie organisera une discussion phare sur l'économie créative, l'économie numérique pour les objectifs de développement durable, le développement des infrastructures, ainsi que les entreprises et les investissements inclusifs.



L'Indonésie souhaite que l'ASEAN respecte le principe d'inclusivité du développement afin qu'aucun pays ne se sente exclu ou laissé pour compte, car une telle insécurité peut déclencher ou entretenir la rivalité entre les pays de la région, a déclaré Retno Marsudi.



Plus tôt, lors d'une cérémonie de lancement de la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023 le 29 janvier, le président indonésien Joko Widodo a souligné son thème "l'ASEAN compte : l'épicentre de la croissance".



Il a déclaré que l'Indonésie, en tant que plus grande économie d'Asie du Sud-Est, devrait encourager les initiatives et les mesures concrètes pour résoudre les problèmes régionaux cruciaux et amener les autres États membres à contribuer au monde dans la situation difficile actuelle.



L'ASEAN continuera à maintenir la croissance économique, la paix et la stabilité dans la région, a-t-il déclaré.- VNA