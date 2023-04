Jakarta, 10 avril (VNA) - Le gouvernement indonésien s'est fixé pour objectif de produire 2 millions de tonnes de crevettes par an à partir de 2024 pour répondre à la demande de consommation domestique dans le contexte où la population du pays devrait atteindre 318,9 millions d'ici 2045.



S'adressant à un atelier le 8 avril, le directeur généraldu Département de l'aquaculture du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche (KKP) TB Haeru Rahayu a déclaré qu'une augmentation de la population et une augmentation de la demande alimentaire augmenteront la demande de poisson, c'est pourquoi le pays est tenu d'augmenter production de crevettes.



TB Haeru Rahayu a exprimé son optimisme quant à la capacité d'atteindre l'objectif de production susmentionné dans un proche avenir, affirmant que le secteur national de l'élevage de crevettes peut répondre à la demande prévue à l'avenir en élargissant la zone d'élevage à 2,9 millions d'hectares.



Cependant, le responsable ne nie pas qu'il existe un certain nombre de faiblesses dans la réalisation de l'objectif de production de crevettes, notamment le manque de géniteurs et de semences de qualité, les coûts de production élevés et le processus d'octroi de licences long et décentralisé.- VNA

