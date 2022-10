Jakarta, 27 octobre (VNA) - Le gouvernement indonésien s'est fixé pour objectif de créer 4,4 millions d'emplois dans le secteur du tourisme d'ici 2024, selon le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno.



"Nous espérons que l'absorption de la main-d'œuvre pourra améliorer le bien-être de la communauté", a déclaré Sandiaga Uno, cité par l'agence de presse Antara.



Selon lui, l'absorption des travailleurs du tourisme a un impact significatif sur l'augmentation des revenus économiques et des opportunités d'emploi jusqu'à six fois.



Le ministère vise à générer 1,2 million d'emplois dans le secteur du tourisme et à améliorer le bien-être de la communauté grâce à diverses innovations et politiques ainsi qu'en impliquant les parties prenantes, a ajouté Sandiaga Uno.



Le ministère organise le Prix du village touristique indonésien qui vise les 50 meilleurs villages touristiques du pays, a-t-il dit, ajoutant qu'il vise à encourager l'activité locale et à aider à relancer les attractions touristiques qui ont été touchées par la pandémie de COVID-19.



Le responsable a également exprimé son optimisme quant au fait que les destinations touristiques réussiront à attirer les visiteurs et contribueront au bien-être de la communauté.



L'Indonésie a accueilli 1,73 million de touristes étrangers au cours des huit premiers mois de 2022, une forte augmentation par rapport aux 81.292 arrivées à la même période l'an dernier.



Rien qu'en août 2022, le pays a accueilli 510.250 voyageurs étrangers, en hausse de 6,98 % sur un mois et de 46 % sur un an. Cependant, les chiffres étaient encore nettement inférieurs à ceux de la même période de pré-pandémie en 2019, lorsque l'Indonésie enregistrait environ 8 millions de visiteurs étrangers.



La reprise du tourisme en Indonésie devrait faire face à des vents contraires plus forts, car les touristes étrangers limitent leurs dépenses face à la récession mondiale, ont déclaré des experts.



S'adressant à la presse le 3 octobre, Sandiaga Uno a déclaré qu'une baisse de la croissance économique mondiale affecterait le secteur du tourisme en Indonésie, mais que le pays peut surmonter les difficultés grâce aux touristes nationaux. - VNA

source