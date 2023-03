Jakarta, 17 mars (VNA) - Le 42e sommet de l'ASEAN, qui devrait avoir lieu cette année à la mi-mai à Labuan Bajo, dans la province de Nusa Tenggara, en Indonésie, devrait aider le pays à attirer 1,1 million de visiteurs internationaux sur le site touristique, au parc national du dragon de Komodo.

Certains touristes ont tenté de gravir une colline sur l'île de Padar, à West Manggarai, dans la province de Nusa Tenggara oriental, qui fait partie du parc national de Komodo. Photo: antaranews.com

Le ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que cet objectif est conforme au développement des infrastructures à Labuan Bajo, notamment la route Bajo-Golo Mori qui vient d'être inaugurée le 14 mars.Cependant, Sandiaga Uno a déclaré que Labuan Bajo avait besoin de plus de nouvelles destinations pour attirer les visiteurs internationaux lors du prochain 42e sommet de l'ASEAN, car l'Indonésie n'autorise que 200.000 visiteurs internationaux à visiter le parc national du dragon de Komodo chaque année pour maintenir la durabilité environnementale de la région.Sandiaga Uno a également déclaré avoir reçu une demande spéciale du président Joko Widodo pour accroître la promotion du tourisme à Labuan Bajo et tirer parti de l'organisation du sommet de l'ASEAN.Les activités de promotion seront menées par le biais de l'Expo du voyage en Asie du Sud-Est qui aura lieu ce week-end à Kuala Lumpur.Labuan Bajo sera ajouté à la stratégie de marketing numérique du ministère du Tourisme et de l'Économie créative avec des cibles et des segments spécifiques pour attirer les visiteurs.- VNA