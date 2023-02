Jakarta, 16 février (VNA) - Le ministère indonésien des Coopératives et des Petites et moyennes entreprises (PME) vise à aider 24 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à entrer dans l'écosystème numérique d'ici la fin de cette année.

En décembre de l'année dernière, il y avait 20,76 millions de MPME "à bord" de l'écosystème numérique, et ce chiffre devrait atteindre 24 millions cette année, a déclaré le ministre des Coopératives et des PME, Teten Masduki, cité par l'agence de presse Antara.

Photo d'illustration : Photo: vtv.vn

Selon le ministre, les MPME contribuent à 61 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Indonésie, emploient 97 % de la main-d'œuvre et représentent 16,65 % du chiffre d'affaires des exportations non pétrolières et gazières.Le gouvernement indonésien continue de soutenir les MPME, a déclaré Teten Masduki, ajoutant que son objectif est d'augmenter la valeur ajoutée économique au cours de la période 2020-2024 en renforçant l'entrepreneuriat, les MPME et les coopératives.Ces efforts couvrent la conversion des entreprises informelles en entreprises formelles, la transformation numérique, l'utilisation de la technologie, l'expansion du marché et le passage au système de chaîne d'approvisionnement.Le responsable a affirmé que l'un des objectifs du ministère est l'expansion du marché et la promotion des produits.Pour soutenir l'accès des MPME au marché, plusieurs programmes nationaux ont été lancés, notamment la promotion de la transformation numérique dans les coopératives et les MPME en les aidant à rejoindre l'écosystème numérique.- VNA