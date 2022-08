L'Indonésie s'est fixé pour objectif d'accueillir jusqu'à 7,4 millions de touristes étrangers en 2023. Photo : XINHUA/VNA

Jakarta, 24 août (VNA) - Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que son ministère visait à attirer 3,5 à 7,4 millions de touristes étrangers en Indonésie en 2023.Ce chiffre est le double de l'objectif de 1,8 à 3,6 millions fixé pour cette année, a déclaré le responsable lors d'une conférence de presse hebdomadaire le 22 août.Selon Sandiaga Uno, le secteur du tourisme est confronté à de nombreux défis dans la phase post-pandémique, tels que la hausse des prix des billets d'avion et un environnement commercial volatil.Le responsable a déclaré qu'il espère que le ministère accélérera la reprise du marché du secteur du tourisme ainsi que l'économie créative avec les bonnes politiques.Actuellement, l'Indonésie se concentre toujours sur les touristes nationaux."Cependant, je pense qu'avec une meilleure politique des visas, avec une connectivité aérienne plus directe, l'Indonésie sera en mesure d'atteindre l'objectif en 2023", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse Antara.Le ministère encouragera également le développement de cinq destinations super prioritaires (DSP), plusieurs événements annuels, des événements MICE (réunion, incitation, convention, exposition) et l'amélioration de la qualité du tourisme grâce à la requalification, à la formation de nouvelles compétences et à la mise à niveau des ressources humaines dans secteurs connexes.Le nombre d'arrivées étrangères en Indonésie de janvier à juin 2022 s'est élevé à 743.210, soit une augmentation de 929,66 % par rapport à la même période l'an dernier. Cette réalisation a été suivie d'une augmentation du taux d'occupation des chambres d'hôtel cinq étoiles en Indonésie en juin, qui a atteint 50,28 %, soit 11,73 % de plus qu'un an plus tôt.Rien qu'en juin, le pays d'Asie du Sud-Est a accueilli 345.440 visiteurs étrangers, en hausse de 1.973 % sur un an et de 63 % sur un mois.- VNA