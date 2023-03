Jakarta (VNA) - L'Indonésie offrira des incitations pour stimuler les ventes de véhicules électriques à batterie (KBLBB) à partir du 20 mars, dans le cadre des efforts visant à encourager l'utilisation de ce type de véhicule et à attirer les investissements dans la production nationale.

S'exprimant lors d'une conférence de presse le 6 mars, le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Pandjaitan, a déclaré que l'utilisation de KBLBB contribuera à promouvoir le développement durable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en créant une industrie nationale des batteries, créant ainsi des emplois et augmentant les recettes budgétaires.



Pendant ce temps, le chef de l'Agence de politique fiscale du ministère des Finances, Febrio Kacaribu, a annoncé que le gouvernement subventionnerait les ventes de 200.000 motos électriques et la conversion de 50.000 motos à moteur à combustion cette année. La prise en charge pour chaque véhicule est de 7 millions Rp (457 dollars).



Le programme ne s'applique qu'aux motos produites dans le pays avec un taux de localisation de 40% ou plus. Les fabricants de motos électriques qui répondent à ces critères ne sont pas autorisés à augmenter leurs prix de vente pendant la période de soutien et s'engagent à produire un nombre suffisant de véhicules pour le programme.



Selon le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, Rida Mulyana, KBLBB peut aider les utilisateurs et le gouvernement à économiser respectivement 2,77 millions de Rp et 32,7 milliards de Rp par an, tout en réduisant 0,03 million de tonnes de gaz à effet de serre et en augmentant l'emploi, bien que la consommation d'électricité augmentera. de 15,2 GWh par an.



Plus tôt en janvier, le ministre chargé de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que l'Indonésie pourrait allouer 5.000 milliards de Rp du budget de cette année pour encourager les gens à acheter des véhicules électriques (VE).



Selon Airlangga, l'Indonésie vise 20 % des ventes totales de véhicules électriques en 2025. Les entreprises qui ont investi ou ont annoncé des investissements prévus dans la fabrication de véhicules électriques en Indonésie comprennent Toyota Motor Corp, Mitsubishi Motors Corp et Hyundai Motor Co.- VNA