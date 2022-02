Jakarta, 7 février (VNA) - L'Indonésie prévoit d'ouvrir 4.000 restaurants à l'étranger fin 2023 et début 2024 pour promouvoir sa culture alimentaire, a annoncé la ministre du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno.

L'Indonésie va ouvrir 4.000 restaurants à l'étranger pour promouvoir sa culture. Photo : baomoiday.net

Dans le cadre du programme indonésien Spice Up the World, le programme devrait contribuer à la croissance du produit intérieur brut du pays, a-t-il partagé.Le ministère continuera de fournir des conseils et d'aider les entrepreneurs nationaux à développer leurs activités culinaires à l'étranger, en coopérant avec des parties concernées, telles que diverses agences représentant l' Indonésie à l'étranger, pour réaliser rapidement l'ouverture de restaurants , a-t-il ajouté.En outre, le programme indonésien Spice Up the World vise également à augmenter la valeur des exportations de condiments et d'épices de la nation d'Asie du Sud-Est à deux milliards de dollars, a-t-il ajouté.Avec cette stratégie, l'Indonésie souhaite bientôt devenir une destination culinaire mondiale, de sorte que les touristes étrangers penseront que visiter le pays aura une valeur ajoutée, a déclaré le ministre.- VNA