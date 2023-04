Le président Joko Widodo s'adresse aux journalistes après une visite au marché de Johar Baru, dans le centre de Jakarta, le 5 avril. Photo : Antara

Jakarta, 7 avril (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a exhorté la Chambre des représentants à finaliser prochainement le projet de loi sur la confiscation des avoirs, affirmant qu'il soutiendrait le traitement des affaires de corruption dans le pays.Les délibérations sur le projet de loi sont toujours en cours au parlement, selon le président.La loi sur la confiscation des avoirs facilitera les poursuites dans les affaires de corruption et servira de cadre juridique à l'autorité chargée de confisquer les avoirs des corrupteurs, a-t-il déclaré.Plus tôt, lors d'une audition conjointe avec la Commission III de la Chambre, le ministre coordinateur des Affaires politiques, juridiques et de Sécurité, Mahfud MD, a également appelé les législateurs à adopter le projet de loi.Mahfud MD a déclaré que le projet de loi permettrait le traitement de transactions présumées irrégulières d'une valeur de 349 billions d'IDR (environ 5,2 milliards de dollars) au ministère des Finances.- VNA