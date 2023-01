Jakarta, 12 janvier (VNA) - Le directeur de l'Agence nationale de l'alimentation de l'Indonésie (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, a déclaré le 10 janvier que le pays prévoyait d'exporter du maïs vers le Vietnam, les Philippines et la Malaisie en 2023.

L'Indonésie prévoit d'exporter 200.000 tonnes de maïs vers les marchés d'Asie du Sud-Est au premier trimestre de cette année. Photo : Xinhua/VNA

Selon Arief Prasetyo Adi, l'Indonésie prévoit d'exporter 200.000 tonnes de maïs vers les marchés d'Asie du Sud-Est au premier trimestre de cette année.Bapanas a rencontré et discuté du programme d'exportation avec des représentants des agences compétentes des importateurs cibles, a déclaré Arief Prasetyo Adi, ajoutant qu'il restait plusieurs obstacles à la mise en œuvre du programme, par exemple, la technologie utilisée pour déplacer le maïs d'un navire à l'autre. Pour développer une telle technologie, le gouvernement a alloué 2.000 milliards de roupies (130 millions de dollars) de fonds d'investissement, mais cela n'a pas encore été achevé.Auparavant, le ministre coordinateur des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, avait déclaré que le président Joko Widodo avait demandé une augmentation de la productivité du maïs en ouvrant de nouvelles fermes et en plantant des semences de qualité.Selon Airlangga Hartarto, l'instruction du président a été faite sur la base de la considération du potentiel des plants de maïs. L'année dernière, la production de maïs de l'Indonésie a atteint 34,4 millions de tonnes.Le gouvernement a également prévu de prendre des mesures pour accroître l'efficacité des activités de la chaîne d'approvisionnement en maïs, à commencer par la récolte, le processus post-récolte, le stockage, le transport et la distribution grâce à la poursuite de la mise en œuvre de l'innovation et de la technologie agricoles.- VNA