Jakarta (VNA) - Le développeur d'énergie renouvelable Quantum Power Asia fera la promotion d'un projet de production d'électricité solaire de 5 milliards de dollars en Indonésie pour exporter la source d'énergie vers Singapour.



Dans un communiqué commun publié le 19 avril, Quantum Power Asia et le développeur photovoltaïque allemand Ib Vogt ont annoncé qu'ils investiraient conjointement 4,64 milliards d'euros dans un projet de construction d'un parc solaire photovoltaïque de 3,5 GW sur les îles Riau en Indonésie.



L'installation solaire sera soutenue par un parc de batteries tout aussi gigantesque de 12 GWh, qui couvrira une superficie de plus de quatre mille hectares.



Une fois mis en service en 2032, le complexe pourra exporter annuellement jusqu'à 4 TWh d'électricité vers Singapour via un câble sous-marin.



Singapour, un pays dont environ 95 % de l'électricité est produite à partir de gaz importé, s'est fixé pour objectif d'importer de l'énergie renouvelable de l'étranger pour répondre à 30 % de la demande intérieure d'ici 2035.



Des projets d'importation hydroélectrique du Laos via la Thaïlande et la Malaisie, et la construction d'un câble sous-marin géant pour transporter l'énergie solaire depuis l'Australie figurent également parmi les autres solutions retenues par Singapour.



Selon Quantum et Ib Vogt GmbH, ces projets seront mis en service en 2032 et pourront fournir environ 8 % de l'approvisionnement en électricité de Singapour.- VNA

