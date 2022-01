Jakarta, 7 janvier (VNA) – Bali, la célèbre « station balnéaire paradisiaque » d'Indonésie,aura un aéroport international de plus en 2024 qui sera situé sur la côte de Kubutambahan,dans le district de Buleleng, ainsi que l'actuel aéroport de Ngurah Rai en opération dans le partie Sud de l'île.

Photo d'illustration : AFP/VNA

La construction du projet est sur le point de commencer après que PT BIDU Panji Sakti a signé le 29 décembre un protocole d'accord avec China Construction First Group Ltd (CCFG), une filiale de l'entreprise de construction publique chinoise China State Construction (CSCEC).

PT BIBU Panji Sakti et CCFG travaillent actuellement ensemble pour réaliser le projet, dont CCFG est le maître d'œuvre. Avec une capacité nominale de 20 millions de passagers par an, le nouvel aéroport soulagera la pression sur l'aéroport international de NgurahRai existant dans la ville de Denpasar - la principale porte d'entrée touristique de l'Indonésie, tout en équilibrant le tourisme entre le Sud et le Nord de l'île.- VNA