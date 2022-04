Jakarta (VNA) - L'Indonésie réservera entre 27.000 et 30. 000 milliards de roupies (1,88 à 2 milliards de dollars) l'année prochaine pour le développement de la nouvelle capitale du pays, a déclaré la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati.

La ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati. Photo /tempo.co

S'exprimant lors d'une récente conférence de presse, la ministre a déclaré que les fonds seront dépensés pour les infrastructures de base, les bureaux, les écoles et les installations médicales, et les dépenses liées à la sécurité dans la nouvelle ville.Malgré le resserrement budgétaire, l'Indonésie allouera entre 367.000 milliards de roupies et 402.000 milliards de roupies pour les dépenses totales d'infrastructure à l'échelle nationale l'année prochaine.Le président Joko Widodo vise à déplacer la capitale avant la fin de son mandat en 2024. Le parlement indonésien a approuvé un projet de loi visant à déplacer la capitale nationale de Jakarta à Kalimantan à Bornéo en janvier dernier, créant une base juridique pour mettre en œuvre le projet.La nouvelle capitale s'appellera "Nusantara", ou archipel en anglais, qui a été choisi par le président.Elle servira de centre de gouvernement, tandis que Jakarta, qui abrite plus de 10 millions d'habitants, restera le centre commercial et économique de l'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.- VNA