Jakarta, 7 mars (VNA) - L'Indonésie organisera une exposition sur la transformation numérique en marge du sommet du Groupe des Vingt (G20), a rapporté le ministère de l'Information et de la Communication.

Photo : g20.org

Lors du séminaire "Enjeux numériques pendant la présidence indonésienne du G20", tenu récemment, la secrétaire générale dudit ministère et présidente du groupe de travail sur l'économie numérique (DEWG) du G20, Mira Tayyiba, a souligné que cette exposition serait un événement complémentaire pour le sommet du G20, prévu les 15-16 novembre à Bali.

L'exposition présentera les avancées numériques dans les domaines du commerce électronique et de la technologie financière, les startups de l'éducation numérique (edutech) et le suivi de la santé via des plateformes technologiques.

L'exposition sera organisée comme une aire de jeux et n'aura pas de pavillons. Les organisateurs utiliseront la technologie métavers (métavers) pour démontrer le processus de transformation numérique de l'Indonésie.

Ce pays d'Asie du Sud-Est est très engagé dans le développement de l'économie numérique, et il devrait continuer à croître rapidement dans un proche avenir.- VNA