Le ministre indonésien des Affaires économiques, Airlangga Hartarto. Photo : jakartaglobe.id

Jakarta, 12 mars (VNA) - Le ministre indonésien des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que le pays visait jusqu'à 5 milliards de dollars de revenus d'exportation de meubles en 2023.S'exprimant lors de l'ouverture de l'Indonesia International Furniture Expo à Jakarta le 10 mars, le ministre a révélé que l'objectif peut être atteint en améliorant l'approvisionnement en matières premières et le programme de financement des exportations. Dans le système d'approvisionnement, le gouvernement fournira une certification garantissant que les matériaux utilisés dans l'industrie du meuble proviennent de forêts gérées de manière durable.Il a noté que le ministère de l'Industrie assumera le coût de la certification. Les procédures de certification et de légalité, connues sous l'acronyme indonésien SVLK, sont un système de suivi multipartite visant à garantir la légalité des grumes et du bois commercialisés en Indonésie.Ce système a été développé pour encourager la mise en œuvre des réglementations gouvernementales applicables liées au commerce et à la distribution de produits forestiers légaux en Indonésie.En outre, le ministère facilitera le financement des exportations par le biais de l'Agence indonésienne de financement des exportations (LPE), a-t-il déclaré.Airlangga Hartarto a reconnu que le soutien du gouvernement est nécessaire pour renforcer la compétitivité de l'Indonésie par rapport au Vietnam voisin, dont les exportations de meubles ont déjà dépassé 18 milliards de dollars en valeur.- VNA