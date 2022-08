Jakarta (VNA) - Lors de la réunion ministérielle des Affaires étrangères ASEAN-République de Corée tenue le 4 août, l'Indonésie a mis l'accent sur l'importance de la promotion de la coopération économique entre l'ASEAN et la République de Corée dans l'économie verte.

Lors de l'événement, la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi a insisté sur la priorité de la coopération économique verte entre le bloc et la République de Corée, en se concentrant sur la transition énergétique. Elle a également affirmé l'importance des investissements dans les projets de technologies à faible émission de carbone et d'énergies renouvelables, conformément au nouvel accord sud-coréen sur l'économie verte. La coopération dans la construction et le développement de l'écosystème du véhicule électrique est l'un des projets potentiels, a-t-elle ajouté.

Retno Marsudi a ajouté que l'ASEAN et la République de Corée prévoient d'organiser un dialogue ASEAN-République de Corée sur le carbone afin de faciliter l'échange d'expériences entre les parties prenantes sur la tarification du carbone. -VNA