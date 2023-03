Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan (à droite), signe l'Accord international sur le café de 2022. Photo : https://www.kemendag.go.id/

Jakarta, 9 mars (VNA) - Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, a signé le 8 mars l'Accord international sur le café (ICA) de 2022 au Secrétariat de l'Organisation internationale du café (OIC) à Londres, au Royaume-Uni.Cette décision devait contribuer à augmenter les exportations de café de la nation d'Asie du Sud-Est et à stabiliser les prix du café, contribuant ainsi à améliorer le bien-être des agriculteurs.La signature de l'ICA est une étape importante pour l'adhésion de l'Indonésie à l'OIC et un pas en avant important pour élever la position future de son café sur le marché international.L'ICA est un accord international sur les produits de base entre les pays producteurs et consommateurs de café. Signé pour la première fois en 1962, il visait à l'origine à maintenir les quotas des pays exportateurs et à maintenir les prix du café à un niveau élevé et stable sur le marché, en utilisant principalement des quotas d'exportation pour orienter le prix.L'Indonésie est le 10e parmi les 49 membres de l'ICO à signer l'ICA 2022. Auparavant, huit pays exportateurs, à savoir le Brésil, le Costa Rica, le Nicaragua, le Pérou, le Togo, le Venezuela, le Panama et la Colombie et un pays importateur - le Japon - avaient signé cet accord.Les restes encreront l'ICA 2022 avant avril. - VNA