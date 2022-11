Photo d'illustration : Antara

Hanoï, 4 novembre (VNA) - Le ministère indonésien de la Santé a récemment signé huit accords bilatéraux avec d'autres pays pour promouvoir la transformation de la santé, selon le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin.Le pays a conclu le premier accord avec la République de Corée lors de la deuxième réunion ministérielle de la santé du G20 à Bali les 27 et 28 octobre, sur l'expansion des services médicaux et la coopération dans le secteur pharmaceutique et les hôpitaux.Dans le cadre du deuxième accord, l'Indonésie s'engage à échanger des informations avec l'Afrique du Sud sur la manière d'améliorer l'ARNm et la génomique, a déclaré le ministre.Dans le troisième accord, l'Arabie saoudite accordera 5 millions de dollars pour les médicaments contre la méningite et les vaccins pour les voyageurs du Hajj et de l’Omra, tandis que les Émirats arabes unis s'engagent à fournir 10 millions de dollars pour la lutte contre la tuberculose.Le quatrième accord porte sur l'étude d'une éventuelle collaboration entre l'Indonésie et l'Espagne.Dans le cadre du cinquième, l'Indonésie doit recevoir un soutien des Pays-Bas pour renforcer ses capacités liées à la VTD et acquérir des connaissances en matière de gestion et de supervision des médicaments. L'Indonésie a été invitée à coprésider le Forum mondial de la production locale en 2023 par les Pays-Bas.Le sixième est avec l'Allemagne concernant un programme de formation d'infirmières pour augmenter le nombre d'infirmières indonésiennes travaillant en Allemagne.Le septième concerne la coopération avec les États-Unis à travers l'exploration d'un centre de recherche ARPA-H sous la coordination de l’Institut national américain de la santé et le parrainage de la coopération entre les hôpitaux des deux parties.Enfin, dans le cadre du huitième accord, l'Indonésie et le Brésil collaboreront sur les vaccins, la surveillance des maladies infectieuses et la gestion des arbovirus, ainsi que sur les efforts de lutte contre le paludisme.- VNA