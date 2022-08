Jakarta, 23 août (VNA) - Le ministre indonésien des Coopératives et des Petites et moyennes entreprises (PME), Teten Masduki, a demandé aux détaillants alimentaires de rejoindre le commerce en ligne étant donné que le pays devrait devenir la plus grande économie numérique d'Asie du Sud-Est, atteignant 4.500.000 milliards de Rp (302 milliards de dollars) en valeur d'ici 2030.



Le gouvernement indonésien vise 30 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à entrer sur le marché numérique d'ici 2024, dont 19,5 millions de MPME en 2022, a déclaré Teten Masduki.



Le responsable est optimiste sur le fait que l'objectif sera atteint notamment grâce à la participation des vendeurs de soupes aux nouilles et aux boulettes de viande, a rapporté l'agence de presse Antara.



Le président de l'Association des vendeurs de soupes au poulet, aux nouilles et aux boulettes de viande (Papmiso), Bambang Haryanto, a déclaré que 1.200 des 50.000 membres de Papmiso sont déjà connectés aux affaires en ligne.



GoFood accueille 62.700 vendeurs de nourriture et Grab Food 120.000.



Teten Masduki a déclaré qu'il espère que tous les 50.000 membres de Papmiso seront connectés au cours des deux prochaines années.



Le ministère des Coopératives et des PME est prêt à aider les vendeurs de soupes aux nouilles et aux boulettes de viande à obtenir des numéros d'enregistrement d'entreprise, des permis de distribution et des certificats halal, ainsi qu'à faciliter l'accès aux banques pour obtenir une aide en capital dans le cadre du programme de crédit aux entreprises populaires (KUR). - VNA

